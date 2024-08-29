Затримання Дурова: Макрон не знав про приїзд засновника Telegram у Францію
Джерело:BFMTV
Французькі ЗМІ писали, що засновник Telegram Павло Дуров під час свого приїзду у Францію нібито мав повечеряти з французьким президентом. Еммануель Макрон спростував цю інформацію.
Він наголосив, що абсолютно не знав про приїзд Павла Дурова у Францію. Про це Макрон заявив на пресконференції у Белграді.
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Що сказав Макрон про нібито зустріч з Дуровим
Французький очільник зазначив, що у його країні є поділ влади, тому це нормально, що він не був в курсі приїзду такої людини, як Павло Дуров.
Я абсолютно не знав про його приїзд. Це нормально. Це неправда, що я надіслав запрошення (на приїзд Дурова у Францію – 24 Канал),
– сказав Макрон.
Водночас він наголосив, що "повністю погоджується" з наданням французького громадянства засновнику Telegram Павлу Дурову.
"Це рішення про натуралізацію є частиною цілковито передбачуваної стратегії щодо жінок і чоловіків, які докладають зусиль, щоб вивчити французьку мову і які випромінюють світ", – підкресли лідер Франції.
До цього у сатиричній газеті Le Canard enchaîné запевняли, що Павло Дуров нібито сказав поліцейським, які його заарештували, коли він виходив з літака, що він "мав повечеряти з Еммануелем Макроном". Однак цю інформацію сприйняли настільки серйозно, що тепер Макрону довелося робити спростування.
Раніше Еммануель Макрон, реагуючи на арешт Павла Дурова сказав, що арешт російського мільярдера не є політично вмотивованим, а відбувся в межах судового розслідування, що триває.