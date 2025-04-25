Якраз для Гааги: хакери отримали "цікаві" дані про заступника міністра оборони Росії Фрадкова

Оточення Путіна у прямому сенсі слова "будує" на окупованих землях України свій хворобливий "руській мір". І відбувається це за посередництва Павла Фрадкова.

Українська хакерська група зламала особисту пошту заступника міністра оборони Росії Павла Фрадкова та отримала доступ до документів, які можуть бути цікавими для Гааги. Про це повідомляє Центр національного спротиву у подкасті "Зона окупації", передає 24 Канал.

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Що відомо

Павло Фрадков є сином екс-прем'єра Росії Михайла Фрадкова, який має особливі стосунки з Путіним, та братом Петра Фрадкова — голови "Промсвязьбанку", який фінансує російську армію на тимчасово окупованих територіях.

До того, як потрапити до міноборони Фрадков з 2015 до 2024 року працював у так званому "Управління справами президента Росії". ЦНС підкреслює, що чиновник на цій посаді "розпоряджався віллами, квартирами, дачами, готелями і маєтками, які залишилися від СРСР або стали "подарунками" сучасній московській верхівці".

Зараз, працюючи у міноборони, Фрадков теж займається не танками, а тим, що "винищує" Україну остаточно – через розпилювання нашої землі і схеми будівництва.

Одним із найважливіших документів, до яких вдалося отримати доступ хакерам, став так званий лист "По Украине", де затверджено список з восьми компаній для роботи на окупованих територіях. Ці фірми фігурують у будівництві нових об'єктів на руїнах українських міст, зокрема — Маріуполя.

У зламаному листуванні виявлено документи, що свідчать про передачу контрактів на "відновлення Донбасу" компаніям, пов'язаним з оточенням Рамзана Кадирова та Аліни Кабаєвої. Йдеться, зокрема, про фірми "Стройотдел К", "ИРС 2000", "Еврострой-3" та "Промбетон". Остання, згідно з розслідуванням, пов'язана з Маратом Кабаєвим – батьком Аліни Кабаєвої, яка, за даними ЗМІ, є близькою до Путіна.

ЦНС акликає запровадити санкції проти осіб та компаній, згаданих у матеріалах, наголошуючи, що "війна – це не лише зброя, але й інфраструктура, контракти та корупційні схеми".