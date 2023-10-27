Брав участь у боях за Ірпінь і звільняв Херсон: на війні загинув доброволець з Білорусі

У війні Росії проти України загинув доброволець Білорусі. Йдеться про Павла Горбача з позивним "Борт".

Про це розповіли журналісти, посилаючись на три різні джерела. Крім того, про загибель Горбача сповістили його друзі на своїх сторінках в інстаграмі.

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Подробиці смерті поки невідомі

За наявними даними, востаннє він заходив у месенджер телеграм цього тижня. Що стосується подробиць смерті білоруса, то вони наразі невідомі.

Що стосується самого Павла Горбача, то народився він 10 січня 1992 року. З 2012 року по 2015 він служив за контрактом у білоруській армії. Він був старшим офіцером. У самій Білорусі Горбача засудили за незаконні стосунки. Він відбував покарання на "хімії". В інтерв'ю "Белсату" Павло Горбач заявляв, що на руках має усі документи, і що прагне оскаржити вирок.

Відомо, що він також брав участь у протестах 2020 року. Горбач вимушено покинув Білорусь, щоб уникнути кримінального переслідування. Після цього він працював у Польщі далекобійником.

Від початку повномасштабного вторгнення Горбач приїхав зі своїм другом Змитром "Терором" Апаносовичем до України. "Борт" і "Терор" у березні 2022 року брали участь у боях за Ірпінь на Київщині. На жаль, там Апанасович зазнав смертельного поранення.

Згодом "Борт" був начальником розвідки батальйону "Терор". Він також брав участь у боях на Півдні нашої держави, а також звільненні з-під окупації Херсона.

Відомо, що Павло Горбач за кілька місяців до смерті покинув "Терор". Упродовж останнього часу він воював в іншому підрозділі.

Як пише "Радіо Свобода", від початку повномасштабного вторгнення в Україні, у боях за нашу країну загинули щонайменше 36 білоруських добровольців.

Зауважимо, що 27 жовтня Володимир Зеленський вручив нагороди рідним полеглих захисників України. Він підкреслив, що "кожне ім'я Героя – це ім'я подвигу". Мовиться про ордени "Золота Зірка", які отримували рідні Героїв ЗСУ та СБУ, котрих удостоїли звання Героя України посмертно. Мовиться про 21 сім'ю загиблих захисників України.