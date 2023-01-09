Мруть як мухи: у Росії не стало розробника "Калібрів" Павла Камнєва

Що є трагедією для російських окупантів, те вважається святом для українців. Власне, стало відомо, що помер ворожий інженер Павло Камнєв. Саме цей чоловік створив ракети типу "Калібр", які загарбники випускають по українських містах.

Про смерть Камнєва стало відомо ввечері 9 січня. Росіянину було чи то 85, чи то 86 років, – інформує 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ, які публікують різну інформацію щодо віку "щасливого" власника квитка на концерт до Кобзона.

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Що потрібно знати про Павла Камнєва

Відомо, що від 2017 року цей росіянин очолював концерн "Алмаз-Антей". Ця структура об'єднує підприємства, що розробляють і випускають зенітно-ракетне, радіолокаційне обладнання та компоненти озброєння протиповітряної та протиракетної оборони. Тобто фактично Камнєв був главою мережі заводів, які працювали на те, аби виготовити зброю для геноциду українців.

Камнєв брав активну участь у розробці багатьох ракетних комплексів та керував роботами зі створення зразків ракетного озброєння для різних родів військ,

– констатували у пресслужбі концерну.

Можна сміливо сказати, що смерть цього російського інженера є справжньою трагедією для Росії. Очевидно, Кремль тепер має на одного "геніального" розробника менше.