Завищені очікування українців: військовий Павло Казарін розповів, які ризики він у цьому бачить

Військовий та журналіст Павло Казарін бачить в завищених очікуваннях головний ризик імовірної кризи в українському суспільстві. Це, зокрема, стосується й очікувань щодо закінчення війни.

Віталій Дейнега, засновник Ukrainian Witness та фонду "Повернись живим", разом з Павлом Казаріним у відео "Українського свідка" обговорили соціальну сторону війни, ставлення українців до мобілізації та можливі сценарії перемоги, повідомляє 24 Канал.

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Чому Казарін вважає українців "суспільством завищених очікувань"

Павло Казарін зауважує, що українці – це суспільство завищених очікувань починаючи з 1991 року. Він зазначає, що ми обираємо кожного президента не як менеджера, а як чудотворця. А коли дива не відбуваються, у нас починається загальнонаціональна фрустрація. І це стосується також і війни.

Я в 2023 році говорив, що для мене головний критерій перемоги – це збереження державності і суверенітету... Наш сценарій перемоги – це не дати зробити ворогу те, чого він прагне. І звільнені будь-які території – це приємний бонус,

– пояснює Павло.

Військовий зазначає, що важливою державною місією в потязі цих завищених очікувань зривати стоп-кран. Через завищену планку часто досягнення проміжних результатів вважається суспільством недостатнім.

"Тому державним мужам, які граються з інформаційною політикою, важливо було б не збільшувати очікування, а тверезо поговорити з українським суспільством, його трохи заземлити, розповісти, що насправді відбувається, сказати, що збереження державності і суверенітету і є головним завданням української армії і української держави на цьому етапі війни", – каже він.

За його словами, якби у владі позбавилися ілюзії, що вони зможуть переобратися на другий термін після закінчення активної фази, була б набагато більша свобода дій і можливість чесно розповідати суспільству, що відбувається.