Його ідеальна англійська та східний шарм творять дива, – Паліса про Умєрова

Заступник глави Офісу Президента України Павло Паліса заявив, що він у захваті від переговорних здібностей міністра оборони Рустема Умєрова. За словами військового, це главі Міноборони вдається завдяки двом речам.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Павла Паліси в інтерв'ю Bihus.Info.

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Якої думки Паліса про Умєрова

Павло Паліса розповів, що за час співпраці з Рустемом Умєровим він двічі був у Саудівській Аравії під час консультації з американською стороною. За словами військового, міністр оборони України – чудовий перемовник.

Насправді я в захваті від його манери вести розмови з партнерами. Його perfect English (ідеальна англійська – 24 Канал) і східний шарм роблять чудеса,

– сказав Паліса.

Заступник керівника Офісу Президента зазначив, що він серйозно в захваті від таких здібностей Рустема Умєрова.

Довідково! Рустем Умєров є етнічним кримським татарином. Саме про східне походження предків міністра мав на увазі Павло Паліса.

До слова, Павло Паліса в цьому ж інтерв'ю також висловив думку, що служити в українській армії мають служити всі: і чоловіки, і жінки. За словами військового, у цьому питанні варто звернути увагу на досвід Ізраїлю, де подібна система працює.