Громадський активіст і автор петиції про казино: що відомо про загиблого Павла Петриченка

Про смерть Павла Петриченка повідомила його сестра Марина. Захисник загинув на Донеччині під час виконання бойового завдання.

Петриченко був молодшим сержантом, бійцем 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, аеророзвідником. 24 Канал зібрав, що відомо про полеглого воїна.

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Коротка біографія Павла Петриченка

До війни Павло Петриченко був проєктним менеджером, співпрацював із Сергієм Притулою, був активістом й одним із засновників руху "Хто замовив Катю Гандзюк". За кілька тижнів до повномасштабного вторгнення очолив штаб партії Притули. У березні 2022-го мав відбутися урочистий з'їзд, але натомість у штабі майбутньої партії розмістили волонтерський штаб.

В одному з інтерв'ю Петриченко згадує, що думав піти в ЗСУ ще у лютому 2022 року. Але не міг собі уявити, що росіяни обстріляють Київ, висадять десант під Гостомелем і загалом масштабно атакують Україну – думав, що загострення буде на Донбасі або, можливо, спробують прорвати коридор із Криму. Тож він залишився у Києві в перші місяці війни і вирішив бути ефективним у тому, що вмів робити.

Павло Петриченко займався постачанням військовим амуніції і зброї. Допомогу, яку передавали різні люди та організації, розподіляли серед бійців. Перші дні оборони Києва були хаотичними, але вдалося забезпечити усіх оборонців. Для цього возили зброю і під Гостомель. Волонтери були озброєні та за потреби самі могли піти у бій. Також вони передавали амуніцію й техніку в інші регіони. Павло пригадував, що одного разу возив NLAW – напевно, найекзотичніше з усього, що було.

Павло Петриченко / Фото з фейсбук-сторінки Марини Петриченко

Коли загроза окупації столиці минула, Петриченко вирішив узяти до рук зброю. Вибрав 59 бригаду, бо уже мав там знайомих. Професію опанував за кілька тижнів, швидко влився. Пізніше став командиром відділення БпЛА. У березні цього року створив петицію щодо обмеження роботи онлайн-казино. Вона набрала необхідну кількість підписів рекордно швидко – всього за день.

На фронті часом доводилося вирішувати нетипові завдання – наприклад, знищувати ворожий екскаватор, за допомогою якого росіяни окопувалися. Є відео, де Павло літає дроном в окупований Донецьк і скидає туди гранати. Одного разу навіть удалося врятувати українських пілотів із підбитого літака: воїн вів розвідку з БпЛА і помітив, як падає літак. Боєць вважав, що дуже важливо знищувати ворожу техніку та оприлюднювати роботу операторів безпілотників.

Петриченко говорив, що до бойових дій важливо навчитися літати на FPV-дронах і розрізняти техніку. Але слід постійно покращувати свої навички та вдосконалюватися. А якщо брати більш загально, то Україна має тиснути росіян, скільки може, бо за нею правда. У своїх соцмережах військовий гостро реагував на різні скандали в суспільстві.

Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації РНБО, після звістки про смерть Петриченка виклав символічний уривок відео.

Що має робити Україна, на думку Павла Петриченка: дивіться відео

Про місце та час прощання з Павлом Петриченком стане відомо згодом. Поки родина просить не турбувати їх.щиро співчуває, світла пам'ять Павлові!