Екскомуністу Тищенку, який роздавав харків'янам проросійські "агітки", вручили підозру

Прокуратура Харківської області вручила підозру колишньому депутату забороненої в Україні Комністичної партії Павлу Тищенку. Йому інкримінують виправдовування збройної агресії Росії.

Екснардепу повідомили про підозру за частиною 2 статті 436 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання виправними роботами на строк до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років.

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Тищенко поширював пропагандистські "агітки"

За результатами слідства, черговим прихильником "русского міра" виявився колишній народний депутат від забороненої Комуністичної партії України.

Зазначають, що Тищенко активно займався проросійською пропагандою. Він виготовляв агітаційні листівки на підтримку Росії та роздруковував їх вдома на власному принтері.

Після цього колишній нардеп розповсюджував їх по Харківському району серед місцевих мешканців.

Що відомо про Павла Тищенка

Колаборант народився 3 січня 1951 року в селі Вільхуватка у Нововодолазькому районі на Харківщині. Свого часу був народним депутатом України 3-го скликання та керівником проросійської організації "Трудова Харківщина".

Під час депутатської діяльності був членом КПУ. У 2014 році був активним учасником та спікером проросійських мітингів. 1 травня 2018 року на власному мітингу був облитий кефіром проукраїнським активістом.

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