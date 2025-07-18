У Павлограді лунають вибухи

У ніч проти 18 липня росіяни атакували Дніпропетровську область. Під удар потрапило місто Павлоград.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи в Павлограді?

Повітряну тривогу в Павлоградському районі оголосили ще о 21:41. З вечора над Дніпропетровською областю літають російські БпЛА. Повітряні Сили ЗСУ попередили про рух дронів в регіоні курсом на місто.

БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на північно-західний напрямок, на Павлоград,

– написали військові.

О 01:07 у Павлограді пролунали вибухи. За даними місцевих телеграм-каналів, небезпека в Павлограді тривала, жителів закликали перебувати якомога далі від вікон. Наразі про наслідки атаки місцева влада не повідомляла. Відомо, що БпЛА було декілька. О 01:24 про загрозу застосування дронів у Павлограді знову повідомили в Повітряних силах.

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Нагадаємо, вранці 17 липня російська армія завдала удару з БпЛА по Кривому Рогу. Внаслідок атаки були пошкоджені адмінбудівлі, музей, магазин і приватна оселя. Поранень зазнала 43-річна жінка. Рятувальники оперативно загасили пожежу.