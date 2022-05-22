У Павлограді прокоментували вибухи у районі: працюють ЗСУ, загроз чи пошкоджень нема
22 травня 2022 , 13:29Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Павлоградської міськради
Сьогодні, 22 травня, у Павлограді на Дніпропетровщині лунали вибухи. Місцева влада заспокоїла мешканців.
У Павлограді прокоментували вибухи
Про загрозу ракетного удару у Павлограді повідомили о 11:29. Коли почулися вибухи, влада закликала мешканців зберігати спокій та не публікувати в соцмережах жодних фото на відео до появи офіційної інформації.
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Згодом у фейсбуці міськради Павлограду повідомили, що працюють Збройні Сили України.
Місто не зазнало пошкоджень. Загрози життю павлоградців немає. Бережіть себе,
– написали там.
Зауважимо, що станом на 13:03 у Дніпропетровській області та Павлограді зокрема знову оголосили повітряну тривогу.