У Павлограді пролунали вибухи
- Увечері 26 квітня в Павлограді пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги.
- Повітряні Сили ЗСУ повідомили про небезпеку через "Шахед", а жителі чули вибух через 20 хвилин.
Увечері 26 квітня у Павлограді, що в Дніпропетровській області, пролунав вибух. У регіоні перед цим оголосили повітряну тривогу.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Що відомо про вибухи в Павлограді
Із 22:30 для Дніпрпетровської області існує небезпека застосування ворожого озброєння. Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що на місто рухається "Шахед".
БпЛА на Павлоград з північного заходу,
– йшлося в повідомленні.
Через 20 хвилин жителі почули вибух. Місцева влада поки що не розповідає про те, чи є наслідки.
За інформацією моніторингових каналів, над містом ще фіксуються кілька дронів.
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Нагадаємо, вночі російські окупанти також запустили БпЛА по Дніпропетровщині. Внаслідок цього сталася пожежа у 9-поверхівці міста Кам'янське. Відомо, що 1 людина загинула, а 6 отримали поранення. Окрім того, понівечені 3 багатоквартирні будинки та 6 автомобілів.