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4 липня, 01:31
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У Павлограді пролунали вибухи

Софія Рожик
Основні тези
  • У Павлограді пролунали вибухи внаслідок атаки російських "Шахедів".
  • Голова Дніпропетровської ОВА закликав не ігнорувати повітряну тривогу.

Україна перебуває під атакою російських "Шахедів". У ніч на 4 липня гучно було на Дніпропетровщині.

Вибухи пролунали у місті Павлоград. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи у Павлограді

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили ще о 21:06 3 липня.

Увесь цей час у регіоні фіксували ворожі цілі. 

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях.

БпЛА на півдні Дніпропетровщини, курс – північний/північно-західний,
– писали у Повітряних силах уже о 1:15. 

Невдовзі після цього попередження, о 01:25, стало відомо про вибухи у Павлограді.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак – читайте в нашому телеграмі.

Наразі місцева влада не коментувала про можливі наслідки атаки.

Небезпека зберігається у багатьох регіонах. Вибухи під час цієї атаки уже пролунали у Києві, Київській та Полтавській областях.