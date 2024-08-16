У Павлограді пролунав вибух
Росія вдень 16 серпня декілька разів атакувала Дніпропетровську область. Зокрема, окупанти били ракетами. Ввечері вибухи пролунали в Павлограді.
Так, вибух у Павлограді чули близько 18:58. Він пролунав під час повітряної тривоги, передає 24 Канал. Не нехтуйте правилами безпеки й перебувайте в укриттях.
Зверніть увагу Окупанти атакували Дніпро ракетами: спалахнули пожежі, як відпрацювала ППОДо речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Що відомо про вибухи у Павлограді
Близько 18:53 у Дніпропетровській області оголосили тривогу. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Де оголошена тривога: дивіться на карті
Вже о 18:58 "Суспільне" написало, що в Павлограді чутно вибух.
Дніпро, Павлоград – в укриття!
– закликали в Повітряних силах о 19:01.
Зауважимо, що від ранку вибухи на Дніпропетровщині лунали вже декілька разів. Голова ОВА Сергій Лисак о 18:30 повідомив, що оборонці неба збили над областю 2 ракети.
Також голова ОВА розповів, що внаслідок російських атак у Дніпровському районі виникло кілька пожеж. На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.