У Павлограді спалахнула масштабна пожежа на підприємстві: причини з'ясовують

У Павлограді на Дніпропетровщині виникла пожежа на одному із підприємств. Вогонь уже вдалося погасити, однак причини займання поки що невідомі.

Рятувальники боролися з вогнем понад 2 години. Над встановленням причини пожежі працюють спеціалісти.

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Напередодні повідомляли про вибухи

На щастя, постраждалих унаслідок пожежі немає. Комісія встановлює причини пожежі на промисловому підприємстві.

Близько 17:00 в східних областях України оголосили про повітряну тривогу. О 17:14 міська рада Павлограда повідомила про "прильоти" по місту. Чи пов'язана пожежа з повідомленнями про вибухи – поки невідомо.

Варто зазначити, що в Дніпропетровській ОВА поки що інформації про можливі "прильоти" по Павлограду немає. Тому інформація про російські удари не підтверджена.

У Миколаєві спалахнула пожежа через спеку

1 липня пожежа спалахнула на одному з підприємств у Миколаєві, однак вогонь жодним чином не пов'язаний з ворожими прильотами.

За попередніми даними причиною пожежі стало самозаймання, яке спричинила аномальна спека, через яку в низці регіонів оголосили пожежну небезпеку. Площа займання на підприємстві склала близько 150 метрів.

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