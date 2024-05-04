У Павлограді вибухи внаслідок атаки "Шахедами": в місті зникло світло

Місто Павлоград Дніпропетровської області атакували "Шахеди". Повітряні сили ЗСУ попередили, що наші військові відбивають атаки ворога.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що частина "Шахедів" летіла у південному напрямку курсом на Дніпропетровщину.

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Що відомо про вибухи в Павлограді

Прямують в напрямку Павлограду!

– попередили військові орієнтовно о 1:10 4 травня.

Вибухи у Павлограді пролунали орієнтовно о 1:13 4 травня.

Вже о 1:21 місцеві телеграм-канали написали, що Павлограді після вибухів частково зникло світло.

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