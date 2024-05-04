У Павлограді вибухи внаслідок атаки "Шахедами": в місті зникло світло
4 травня 2024, 01:24Читать новость на русском
Місто Павлоград Дніпропетровської області атакували "Шахеди". Повітряні сили ЗСУ попередили, що наші військові відбивають атаки ворога.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що частина "Шахедів" летіла у південному напрямку курсом на Дніпропетровщину.
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Що відомо про вибухи в Павлограді
Прямують в напрямку Павлограду!
– попередили військові орієнтовно о 1:10 4 травня.
Вибухи у Павлограді пролунали орієнтовно о 1:13 4 травня.
Вже о 1:21 місцеві телеграм-канали написали, що Павлограді після вибухів частково зникло світло.
Росія атакувала Харків: коротко
- Вночі проти 4 травня у Харківській області та обласному центрі пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ розповіли, що ворог атакував безпілотниками типу "Шахед".
- Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив атаку. Він повідомив про два прильоти "Шахедів" по місту, обидва по цивільній інфраструктурі Основ'янського району.
- Міський голова додав, що на місці одного із влучань – масштабна пожежа. Вже відомо про одну поранену людину.