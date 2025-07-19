У Павлограді знову чутно вибухи: ворог з ночі атакує місто

Російські окупанти не припиняють терор Павлограда, що на Дніпропетровщині. Ворог вночі 19 липня завдав по місту наймасованішого удару від початку повномасштабного вторгнення.

О 10 годині ранку у місті знову було чутно звуки вибуху. Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Що відомо про вибухи в Павлограді?

В Дніпропетровській області близько 10 години ранку оголосили повітряну тривогу. Вже через декілька хвилин в Павлограді було чутно вибухи.