"Тайра" розповіла, як зустріла вторгнення росії 24 лютого в Маріуполі
Українська волонтерка й парамедикиня "Тайра", яку захопили росіяни в полон, зустріла повномасштабну війну у Маріуполі. Вона не очікувала, що події будуть настільки кривавими.
Про це для 24 каналу розповіла українська парамедикиня та волонтерка Юлія Паєвська "Тайра". Вона рятувала у Маріуполі людей.
До теми "Тайра" розповіла про медиків, які були в колонії Оленівки перед обстрілом
"24 лютого я зустріла в Маріуполі. Ми 23 ввечері приїхали й 24 вранці нас вже розбудила війна. Не очікувала, що буде така страшна навала у такому великому масштабі. Мій мозок відмовлявся у це вірити, хоча відчувала, що буде щось надзвичайно погане", – розповіла волонтерка.
Відмовила парамедиків їхати в оточене місто
Юлія Паєвська є засновницею евакуаційно-медичного підрозділу "Ангели Тайри". Наразі "ангели" перебувають на різних позиціях у підрозділах Збройних Сил. Вони, як зазначила Паєвська, працюють дуже ефективно.
Оскільки мене війна застала в Маріуполі, то вони всі хотіли також потрапити туди. Проте я всіх відмовила і правильно зробила через те, що дуже швидко місто взяли в кільце. Добре, що "ангели" не приїхали тоді, бо ми мали б більше полонених і ворог мав би більше людей, яких можна мучити й вбивати,
– пригадала волонтерка.
Чи займається "Тайра" зараз
Окупанти захопили Юлію у полон всередині березня, коли вона евакуювала людей з Маріуполя до Запоріжжя. Паєвська потрапила у тимчасово окупований Донецьк. Її катували та змушували зніматись у пропагандистських відео. Україні вдалось її звільнити 17 червня.
Наразі "Тайра" на спортивній реабілітації. Вона готується до Warrior Games зі збірною України.
"У серпні будуть змагання в Орландо. Тобто я зараз готуюсь і відновлююсь одночасно", – сказала Паєвська.
Зверніть увагу – "Тайра" розповіла про перебування в російському полоні: дивіться відео