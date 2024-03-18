Герою назавжди буде 24: під час удару по Одесі загинув бойовий медик Андрій Ільюшин

Росія 15 березня цинічно вдарила по Одесі балістичними ракетами. Коли медики та рятувальники прибули на місце атаки, ворог завдав повторного удару. Від рук окупантів у той трагічний день загинув 24-річний Андрій Ільюшин.

Про втрату повідомив міський голово міста Арциз на Одещині Сергій Парпуланський. Герою назавжди залишиться 24 роки.

Дивіться також Пошуково-рятувальну операцію завершено: все, що відомо про ворожий ракетний обстріл Одеси

Бойовий медик загинув під час повторного ракетного удару

Під час виконання службових обов'язків 15 березня 2024 року під час повторного ракетного удару по Одесі загинув 24-річний Андрій Ільюшин. Проведуть в останню путь Героя 18 березня у місті Арциз Одеської області.

Жорстока, кровопролитна війна забирає найкращих, тих, у кого мало бути ціле життя попереду. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та друзям загиблого. Сумуємо разом із Вами. Низько схиляємо голови у глибокій скорботі. Нехай добрий, світлий спомин про покійного Захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті рідних, колег, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і шанував,

– висловив співчуття Парпуланський.



Андрій Ільюшин загинув 15 березня в Одесі / Фото Сергія Парпуланського

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя. Світла та вічна пам'ять.

Одеситка Олена Добровольська у мережі повідомила, що 24-річний Андрій служив у підрозділі "Лють" від березня 2023 року. Герой був бойовим медиком і відповідав за евакуацію поранених з поля бою. Як розповіла жінка, після першого прильоту він прибув на місце удару, щоб рятувати постраждалих. Зі слів Олени Добровольської, Андрій лише встиг відправити дружині голосове повідомлення.

Після першого удару він встиг відправити дружині голосове повідомлення, коли біг рятувати поранених і навіть, імовірно, встиг комусь надати допомогу, оскільки в його сумці потім не знайшли турнікета,

– повідомила жінка.

Олена Добровольська також розповіла, що Андрій був людиною з великим серцем. У його дружини 2 роки тому померли батьки й залишилися 2 неповнолітні сестрички. Чоловік разом з дружиною взяли над ними опіку, вже маючи власну донечку. Без батька залишилося троє дітей, двоє з яких – осиротіли вдруге.

Під час цинічного удару загинула 21 людина

15 березня стало найтрагічнішим днем для Одещини, адже внаслідок терористичних атак ворога загинула 21 людина. Ворог підступно вдарив балістикою, а коли на місце атаки прибули рятувальники та медики – завдав повторного удару.

Тоді загинули фельдшер та рятувальник, які першими прибули на місце удару. Тоді кількість жертв почала стрімко зростати й на ранок 16 березня збільшилася до 21. Також поранення отримали 75 осіб.

Під час ракетної атаки також загинули колишній заступник міського голови Сергій Тетюхін та командир батальйону "Цунамі", ексначальник патрульної поліції області Олександр Гостіщев.

Українці можуть допомогти родині будь-якими внесками. Картка мами загиблого Героя Наталії Ільюшиної: 5168 7554 5716 3919