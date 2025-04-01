Кабмін затвердив нові правила дорожнього руху для мотоциклів та мопедів

На засіданні 1 квітня Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху. Відтепер мотоциклам та мопедам дозволено рухатися смугами громадського транспорту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на представника уряду в Верховній Раді Тараса Мельничука.

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Що відомо про зміни ПДД для мотоциклів та мопедів

Так, Кабмін надав право мопедам та мотоциклам (за винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів) рухатися смугою для руху громадського транспорту попутно загальному потоку транспортних засобів.

За словами патрульної поліції, це дозволить:

Зменшити затори у великих містах, адже двоколісний транспорт зможе вільніше пересуватися дорогами.

Підвищити рівень безпеки мопедистів і мотоциклістів та інших учасників дорожнього руху під час руху в щільному трафіку.

Гармонізувати законодавство України з практиками країн Європейського Союзу, де подібне рішення вже давно успішно діє у багатьох країнах.

Раніше рух смугами громадського транспорту в Україні було дозволено таксистам, велосипедистам та автомобілям екстрених служб.

До речі, з 24 березня на дорогах України почали працювати 40 нових камер автофіксації порушень ПДР, 36 з яких встановлять у нових місцях, а 4 – відновлять роботу.