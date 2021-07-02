"Вовча команда": у Печерському суді виносять незаконні рішення на користь глави ОАСКу

Усім давно відомо, що Окружний адміністративний суд Києва давно потрібно ліквідувати. Якщо вам здається, що ні, то варто нагадати про його головні "досягнення".

Мовиться про заборону мирних зібрань під час Майдану, поновлення на посадах люстрованих осіб, розвал розслідування щодо "рюкзаків Арсена Авакова", легалізація незаконних схем забудови Києва, відбілювання репутації недоброчесних суддів. І це тільки маленька частина рішень ОАСКу.

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Вовк і "компанія" втручалися у діяльність суддів

Як стало відомо з записів НАБУ у 2020 році, більш відомих як "плівки Вовка", голова ОАСКу Павло Вовк контролює рішення й інших суддів та чиновників.

Наприклад, через тиск на Уповноважену з прав людини та ряд замовних позовів, йому, ймовірно, вдалось просунути лояльних до себе членів у Вищу кваліфікаційну комісію суддів.



Павло Вовк контролює рішення певних суддів і чиновників / Фото sud.ua

Ще у серпні 2019 року прокуратура повідомила про підозру Вовку, його заступнику Євгену Аблову та ще одному судді ОАСКу Ігорю Погрібніченку у втручанні в діяльність органів судової влади, ухваленні завідомо неправосудних рішень та перешкоджанні діяльності ВККС.

І це тільки за епізодами з перших плівок НАБУ з Окружного адмінсуду. Звісно, що "вовча команда" спробувала розвалити справу. Їм це майже вдалось.

У листопаді 2019 року Шевченківський суд відмовив прокуратурі у продовженні строку розслідування. Через це слідчим довелось терміново завершувати справу й готувати її для передачі до суду.

Тільки "Вовк і компанія" роблять усе можливе, щоб цього не відбулось. Я вже розповідала, як Євгеній Аблов подав позов до Печерського суду, щоб прокуратуру закрила першу справу по "плівках Вовка". Згодом він навіть власною персоною приїжджав на золотистому Porshe до суду, щоб, ймовірно, домовитись із суддею про результати розгляду справи.



Аблов приїхав у суд на золотому Porsche Panamera / Фото з фейсбуку Євгенії Моторевської

Хто допоміг закрити справу

Цим суддею був однофамілець його шефа – Сергій Вовк. Так от, "неочікувано для всіх", 17 червня він повністю задовольнив скаргу Аблова та зобов'язав прокуратуру закрити справу. Ухвали досі немає у реєстрі, тож причина закриття невідома.

Однак це не перше рішення, яке Вовк з Печерського суду виносить на користь Вовка з ОАСКу. У серпні 2020 року він зобов'язав Офіс генпрокурора забрати 2 справу щодо "плівок Вовка" у НАБУ, а в жовтні ще й вилучити з реєстру розслідувань інформацію про підозру Павлу Вовку.



Суддя Сергій Вовк допоміг закрити справу / Фото Prosud

Ці рішення незаконні, адже всі скарги, клопотання і заяви у справах НАБУ має розглядати лише Антикорсуд. Звісно, що прокурори їх оскаржили, але вже пів року справу просто не передають до Апеляційної палати Антикорсуду.

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До речі, ми подали скаргу на Сергія Вовка та голову Печерського суду за такі незаконні дії у Вищу раду правосуддя. Однак там традиційно "покривають Вовків" та відмовились бодай відкрити дисциплінарне провадження.

Преміюотримує суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк за незаконну ухвалу у справі "плівок Вовка".

Однак Сергій Вовк ніколи не керувався законом, а скоріш за все політичними замовленнями. У 2012 році суддя головував у колегії, яка засудила Юрія Луценка до 4 років ув'язнення. Ще одного політика, а саме ексвиконувача обов'язків міністра оборони Валерія Іващенка, Вовк з колегами засудив до 5 років.

У резолюції Європарламенту від 14 травня 2012 року ці рішення було визнано політично вмотивованими. Та це вже давня історія, за яку Сергій Вовк не поніс жодного покарання. Натомість його мали звільнити з посади й притягнути до кримінальної відповідальності. Ми віримо, що все ще попереду.

У справі "Вовчого суду" є хороші новини

Апеляційна палата Антикорсуду залишила під вартою брата голови ОАСКу Юрія Зонтова. На початку квітня НАБУ викрило адвокатів Юрія Зонтова та Юрія Донця на отриманні 100 тисяч доларів.

Більшу частину із них, за версією слідства, вони мали передати суддям ОАСКу для ухвалення "потрібного" рішення в одній зі справ на розгляді.



НАБУ викрило Юрія Зонтова та ще одного адвоката на отриманні грошей / Фото "Цензор. НЕТ"

Під час обшуків у Зонтова детективи НАБУ знайшли мільйони доларів готівкою, предмети антикваріату і 100 шекелів. Тоді ж слідчий суддя Віктор Ногачевський ухвалив рішення про тримання під вартою обох адвокатів до 4 червня. Юрій Донець вийшов під заставу у розмірі майже 3 мільйони. Мабуть, Зонтов заставу у 35 мільйонів гривень "не подужав".

У травні суд вирішив строк тримання брата глави ОАСКу під вартою до 29 липня включно. Однак там зменшили заставу до 27 мільйонів та 240 тисяч гривень.

Звісно, що це рішення Вовки намагались оскаржити. Втім, з суддями Аникорсуду не можна домовитись, як із Печерського райсуду. Судді Чорна, Никифоров та Павлишин залишили рішення першої інстанції чинними.

Тепер Юрій Зонтов точно не зможе втекти від слідства, як це вже понад рік робить його рідний брат.

Як можна відсторонити Вовка і "компанію"

Преміюотримують судді Апеляційної палати ВАКСу – Валерія Чорна, Андрій Никифоров та Олег Павлишин.

Поки триває слідство та розгляд кримінальних справ щодо "плівок Вовка", єдиним способом швидко відсторонити його та "вовченят" від кривосуддя – ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва.

Недоброчесні члени Вищої ради правосуддя, так само як і "печерський" Сергій Вовк, підігрують суддям ОАСКу. Вони відмовляються відстороняти їх та не бачать підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності.

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Зеленський вніс відповідний законопроєкт

Тим часом Володимир Зеленський вніс "невідкладний" законопроєкт про ліквідацію ОАСКу вже понад 2 місяці тому. Однак протягом усього цього часу він без руху в Комітеті Верховної ради з питань правової політики.



Зеленський вніс законопроєкт про ліквідацію ОАКСу / Фото Офісу Президента

Усе через те, що голова комітету Андрій Костін відмовляється щось із ним робити, чим посилає "вовчій зграї" чіткий сигнал, що вони можуть й далі робити будь-що.

Фундація DEJURE, яка обирає лауреатів премії та антипремії "Честь" і "НЕчесть", закликає парламентарів якнайшвидше розглянути законопроєкти про ліквідацію ОАСКу та запустити реальну реформу Вищої ради правосуддя. Ми переконані, що без її очищення, кожен суд в країні може стати ОАСКом.