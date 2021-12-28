У Печерському суді заявили, що не отримували клопотання про затримання Порошенка

У Печерському суді заявили, що жодного клопотання про затримання п'ятого президента Петра Порошенка не отримували. Раніше ЗМІ повідомляли про те, що суд дозволив затримати політика, щоб обрати йому запобіжний захід.

За даними ЗМІ, Печерський суд погодив клопотання Офісу генпрокурора про затримання Петра Порошенка та призначення застави у розмірі 1 мільярд доларів. Однак цю інформацію в пресслужбі суду спростували.

Що було раніше Офіс генпрокурора хоче арештувати Порошенка, а суд дав дозвіл, – ЗМІ

У Печерському суді спростовують заяви про затримання Порошенка

Речник Печерського суду Віталій Чалий заявив, що клопотання, про яке раніше говорили в ЗМІ, немає у базі даних. Такою є інформація станом на 12:30 вівторка, 28 грудня.

У базі (суду, – 24 канал) інформації про надходження такого клопотання немає,

– заявив Чалий.

Водночас речник суду відмовився коментувати інформацію про проведення закритого судового засідання у справі Порошенка. За словами Чалого, закриті засідання є таємницею слідства, тому лише слідчі мають право розголошувати її.

Справа Порошенка: головне

20 грудня п'ятому президенту Петру Порошенку оголосили про підозру в державній зраді. Однак підозру підписала не генпрокурорка Ірина Венедіктова, а нібито її заступник.

Після оголошення підозри Петро Порошенко виїхав закордон. Причиною цього політик назвав заплановані зустрічі. У своєму відеозвернення Порошенко заявив, що на допити приходити не буде.

Натомість до ДБР намагалися прийти адвокати політика. Однак їх не пустили. У Державному бюро розслідувань пояснили, що без підозрюваного будь-які процесуальні дії неможливі, тому перебування адвокатів у ДБР не має сенсу.

За даними слідства, під час перебування на найвищій державній посаді Петро Порошенко у 2014 та 2015 роках зловживав службовим становищем для блокування постачання вугілля з Південно-Африканської Республіки. Крім того, на вимогу вищого керівництва Росії Порошенко міг нібито укласти угоду з російськими бойовиками на Донбасі про купівлю вугілля.

Оточення Порошенка вважає справу сфабрикованою.

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