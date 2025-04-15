На Печерську окріп з труби потік на дорогу, тротуари та в переходи метро

У Києві стався витік гарячої води. Окріп потік просто на дорогу, тож рух призупинили, а кияни залишилися без води.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на патрульну поліцію та Київтеплоенерго.

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Що відомо про прорив труби на Печерську 15 квітня

Про масштабну аварію повідомили в поліції.

До уваги учасників дорожнього руху. На бульварі Миколи Міхновського стався прорив трубопроводу, рух транспорту ускладнений в напрямку мосту Патона. На місці вже працюють усі відповідні служби. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!

– написали там о 15:06.

Аварія на Печерську з проривом труби / Фото патрульної поліції

Відео аварії вражають. Добре видно, що тротуаром просто неможливо іти, адже вода потекла і у спуск до метро, і на зупинки громадського транспорту. Автівки намагаються їхати серед пари, а люди з лайкою фільмують наслідки прориву труби з гарячою водою.

Дивіться відео аварії у Києві 15 квітня (обережно, лайка):

Додамо, що Печерськ – елітний район Києва. А на відео з мережі добре видно Будинок меблів – пам'ятку модернізму.

Як реагували в теплоенерго

Близько 16-ї у Київтеплоенерго розповіли про ситуацію. Там місцем аварії назвали вулицю Підвисоцького у Печерському районі.

"Сталось пошкодження магістрального трубопроводу та витік теплоносія", – повідомили в компанії.

Причини аварії не назвали. Але повідомили, що пошкоджена тепломережа поблизу станції метро "Звіринецька".

Комунальники працюють на місці аварії / Фото Київтеплоенерго

Аварійно-відновлювальна бригада відключила пошкоджену ділянку тепломережі та припинила витік води на проїжджу частину.

"Частково обмежено рух смугою громадського транспорту. Наразі розпочато підготовку до проведення ремонтних робіт, які виконають у максимально стислі терміни, щоб відновити постачання гарячої води", – поінформували в Київтеплоенерго.