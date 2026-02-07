Уперше зустріч представників України та Росії може пройти у США, – Зеленський
- США запропонували провести мирні переговори між Україною та Росією на майданчику в Маямі.
- Обговорюватимуть деескалацію в енергетиці та припинення ударів по критичній інфраструктурі.
Українська та російська делегації можуть зустрітися у США для того, щоб обговорити завершення війни з Росією. Таку пропозицію озвучили у Вашингтоні й Україна вже погодилася взяти участь.
Про це розповів президент України під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
Що запропонували США щодо мирних переговорів?
Мирні переговори між Росією та Україною можуть відбутися в Сполучених Штатах. Вашингтон уперше запропонував зустріч на майданчику в Маямі. За словами Володимира Зеленського, розмова на рівні двох делегацій – Росії та України – можуть відбутися наступного тижня.
Зокрема, пропонується провести деескалацію в енергетиці й припинити удари по критичній інфраструктурі.
Реагуючи на пропозицію, Україна вже підтвердила свою участь. Росія наразі відповіді не дала.
Вони (США, – 24 Канал) зазвичай їдуть в Росію, а потім передають відповідь,
– розповів Зеленський.
Крім того, команди будуть надалі працювати над обмінами військовополоненими. США обіцяють проводити моніторинг припинення вогню у разі політичного рішення.
За словами Володимира Зеленського, Україна продовжує наполягати на позиції щодо фронту "стоїмо, де стоїмо". Водночас спільного рішення щодо Запорізької АЕС наразі немає. Питання територій та інших спірних пунктів можуть обговорити на можливій тристоронній зустрічі лідерів.
Що відомо про переговори сторін про завершення війни?
Дональд Трамп прокоментував результати переговорів в Абу-Дабі, які пройшли 4 – 5 лютого між делегаціями України, США та Росії. Президент зазнав, що розмова була "дуже хорошою" та анонсував, що "щось може статись" найближчим часом.
США та Україна обговорюють можливість підписання мирної угоди з Росією вже в березні 2026 року. Водночас американські посадовці наполягають на проведенні референдуму та виборів у травні. Швидшому дедлайну сприяють невирішені територіальні питання та складнощі з організацією голосування під час війни.
Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що новий раунд переговорів між Україною, США та Росією має відбутися "скоро", але конкретної дати та місця ще немає. Своєю чергою Пєсков спростував ідею проведення наступної зустрічі саме у США.