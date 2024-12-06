Перша у своєму класі: що відомо про характеристики української ракети-дрона "Пекло"

У День Збройних Сил українським військовим передали першу партію новітніх ракет-дронів "Пекло". Ці дрони є розробкою української збройної промисловості і їх вже запустили в серійне виробництво.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ. Зазначається, що нову розробку вже оглянули президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Що відомо про ракету-дрон "Пекло"

Ракета-дрон "Пекло" має дальність ураження 700 кілометрів та швидкість 700 кілометрів на годину.

За словами учасників заходу, за своєю ефективністю українські ракети-дрони не поступаються окремим видам російських крилатих ракет. Натомість варто зазначити, що українська розробка значно дешевша.

Під час презентації озброєння інші технічні характеристики української ракети-дрона та кількість переданих військовим одиниць не розкривали з міркувань безпеки. Однак раніше Зеленський зазначав, що йдеться про принципово новий вид озброєння.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін також прокоментував розробку.

"Пекло" не тільки виготовляється серійно, а й постійно вдосконалюється. Постійно ведуться роботи з підвищення рівня захищеності виробу від впливу РЕБ, покращення експлуатаційних характеристик і точності ураження,

– написав Сметанін.

За його словами, зараз розробляються нові види бойової частини для розширення переліку можливих об'єктів ураження.