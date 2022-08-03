Пелосі підбила підсумки візиту на Тайвань і покинула острів

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідала острів Тайвань, що викликало напруження з боку Китаю. Сьогодні, 3 серпня, вона вже покидає цю територію.

Пелосі підбила підсумки цього візиту. На острові вона зустрілась із віцепрезиденткою Тайваню Цай Інвень.

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Пелосі про візит до Тайваня

За словами спікерки, для делегації Конгресу було за честь зустрітися з віцепрезиденткою законодавчої влади у Тайбеї.

Ми підтвердили нашу залізну підтримку демократії Тайваня, включно з питаннями безпеки та стабільності, економічного зростання та управління,

– сказала Пелосі.

Також була розмова онлайн із спікером парламенту Тайваня Ю Сікуном. Під час зустрічей делегації обговорювали як США та Тайвань можуть поглибити економічні зв'язки, ще більше зміцнити партнерство у сфері безпеки та захистити спільні демократичні цінності.

Пелосі також вручили орден як символ дружби США та Тайваня.

Візит до Тайваня / Фото з твітера Ненсі Пелосі

"Без помилок: Америка залишається непохитною у своїй відданості народу Тайваня – зараз і на наступні десятиліття", – підсумувала Пелосі.

Вона пообіцяла "залізну підтримку" тайванської демократії у питаннях безпеки, стабільності, економічного зростання та управління.

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Варто зауважити, що в момент, коли Пелосі покидала острів, японське телебачення повідомило, що з американської бази в Окінаві в південному напрямку вилетіло 6 винищувачів F-15 і три літаки-заправники.

Пелосі покинула острів / Фото скриншот із відео

Після відвідин Тайваня Ненсі Пелосі полетить до Сеулу в Південну Корею.