Пелосі підбила підсумки візиту на Тайвань і покинула острів
Джерело:Ненсі Пелосі у твітері
Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відвідала острів Тайвань, що викликало напруження з боку Китаю. Сьогодні, 3 серпня, вона вже покидає цю територію.
Пелосі підбила підсумки цього візиту. На острові вона зустрілась із віцепрезиденткою Тайваню Цай Інвень.
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Пелосі про візит до Тайваня
За словами спікерки, для делегації Конгресу було за честь зустрітися з віцепрезиденткою законодавчої влади у Тайбеї.
Ми підтвердили нашу залізну підтримку демократії Тайваня, включно з питаннями безпеки та стабільності, економічного зростання та управління,
– сказала Пелосі.
Також була розмова онлайн із спікером парламенту Тайваня Ю Сікуном. Під час зустрічей делегації обговорювали як США та Тайвань можуть поглибити економічні зв'язки, ще більше зміцнити партнерство у сфері безпеки та захистити спільні демократичні цінності.
Пелосі також вручили орден як символ дружби США та Тайваня.
Візит до Тайваня / Фото з твітера Ненсі Пелосі
"Без помилок: Америка залишається непохитною у своїй відданості народу Тайваня – зараз і на наступні десятиліття", – підсумувала Пелосі.
Вона пообіцяла "залізну підтримку" тайванської демократії у питаннях безпеки, стабільності, економічного зростання та управління.
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Варто зауважити, що в момент, коли Пелосі покидала острів, японське телебачення повідомило, що з американської бази в Окінаві в південному напрямку вилетіло 6 винищувачів F-15 і три літаки-заправники.
Пелосі покинула острів / Фото скриншот із відео
Після відвідин Тайваня Ненсі Пелосі полетить до Сеулу в Південну Корею.