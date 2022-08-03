"Мені подобається, як воно горить": українці вибухнули мемами після візиту Пелосі на Тайвань

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі 2 серпня прибула з візитом на Тайвань. Українці уважно спостерігали за ситуацією, яка розгорталася навколо її прильоту, та створили силу-силенну мемів.

Напередодні експерти припускали, чи поїде Пелосі на Тайвань, попри низку погроз Китаю, та яким може бути цей візит. На їхню думку, приліт спікерки на острів міг обмежитися лише транзитним перебуванням в аеропорту.

Однак Пелосі таки прибула, і український сегмент твітера буквально вибухнув смішними жартами. Редакція 24 каналу зібрала найкращі з них.

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Українці сколихнули мережу мемами про приліт Пелосі на Тайвань

Пелосі нещодавно анонсувала візит до Тайваню, пояснюючи це тим, що країні потрібна підтримка. Варто зауважити, що спікерка Палати представників – третя за значущістю людина в США.

Китаю не сподобався цей анонс, тож весь світ почав спостерігати за тим, чи наважиться Пелосі, попри погрози, таки відвідати острів.



Українці жартують з прильоту Пелосі на Тайвань / Фото "Перша приватна мемарня"

Китай вважає Тайвань своєю територією та погрожує його повернути, бодай навіть військовим шляхом.

Своєю чергою, в Сполучених Штатах не визнають незалежності острова та розуміють важливість китайсько-американських відносин.



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Попри це, Пекін вирішив розпочати військові навчання біля Тайваню. Перед прильотом Пелосі вони навіть закрили повітряний простір для цивільних літаків.

Біля острова кружляли китайські винищувачі, тож це також стало причиною для жартів. Українці, як і весь світ, думали, чи наважиться спікерка сісти у літак.

Дивіться меми про візит Ненсі Пелосі на Тайвань / Скриншоти українських соцмереж

Зрештою літак Пелосі таки прилетів на острів. Його супроводжували американські винищувачі, які вилетіли з бази у Японії.

Гамір навколо візиту спікерки та її сміливість ще дужче розбурхали соцмережі.

Український твітер вибухнув мемами: відео

Звичайно ж, українці не могли не провести паралелі між ймовірною війною Китаю та Тайваню і повномасштабним військовим вторгненням росії.

Так, з'явилася низка мемів з азійськими Сергієм Притулою, Олексієм Арестовичем та ігарєм гіркіном.



На Тайвані "збирають" на Байрактар / Фото "Перша приватна мемарня", авторка Masha_Aleksa



Тайванці мають свого Арестовича / Фото smak_media



Водночас китайці – гіркіна / Скриншот з твітера

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