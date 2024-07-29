Спецпредставниця США з відбудови України Пріцкер йде з посади

Спеціальна представниця Сполучених Штатів з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер йде з посади. Власне, вона у вересні завершує виконання повноважень на цьому посту.

Про це Пріцкер повідомила під час зустрічі з журналістами у Києві, інформує 24 Канал.

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Спецпредставниця США з відбудови України йде з посади

Я маю сказати із сумом у серці: конгресові вимоги обмежують мій час на цій посаді одним роком. Тому це моя остання подорож до Києва як спецпредставника. Але я лишаюся віддана цій місії та цій роботі,

– повідомила вона.

Крім цього, вона запевнила, що і після її звільнення американська адміністрація продовжить працювати над питанням відбудови України.

"Я не єдина, хто віддана цій роботі, адміністрація Байдена віддана економічному відновленню України, тож у нашій роботі буде сталість", – заявила вона.

Додамо, що Пенні Пріцкер також повідомила, що за неповний рік з моменту призначення це була її 6 поїздка до України.

