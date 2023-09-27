Захисники були розчулені: 82-річний німець витратив усі свої заощадження на реанімобіль для ЗСУ

82-річний Райнгард Кляйне пригнав із Німеччини реанімобіль для захисників. Він сам його придбав та доукомплектував.

Раніше Райнгард Кляйне працював лікарем, тож розуміє, наскільки важливо вчасно пораненим надати першу допомогу та швидко довезти до медзакладу.

Дивіться також Зеленський, повертаючись в Україну, нагородив у Любліні польських волонтерів

Чоловік витратив всі свої заощадження

82-річний Райнгард Кляйне привіз з Берліна до Києва реанімобіль для ЗСУ, на який витратив усі свої заощадження – 25 тисяч євро.

Я знаю, що Україні зараз дуже потрібна підтримка. Тож, цих грошей мені не шкода, хоч і витратив геть усе, що мав.

– сказав Райнгард Кляйне.

Він розповів, що до Польщі переганяти авто йому допомагав українець, з яким він їхав за кермом по черзі. Далі до них приєдналися ще двоє чоловіків. З ними ще була дівчина з Білорусі, яка проживає у Німеччині.

Варто зазначити, що чоловік не вперше допомагає Україні. Після вибуху на Чорнобильській АЕС він приїжджав з Німеччини, аби допомагати дітям, постраждалим унаслідок аварії. У 2014-ому він з жахом дізнався про окупацію Росією Криму і відтоді був упевненим, що Путін на цьому не зупиниться. Коли почалася повномасштабна війна – осторонь лишитися не зміг.

Я запитав себе: чим можу допомогти? Вдома, у Німеччині, я прихистив жінок з України. Серед них була навіть вагітна. Це жахливо, коли люди змушені покидати рідні оселі, рятуючись від війни,

– сказав він.

Райнгард пригадав, що у його родині теж були військові. Зокрема дядько воював за часів Першої світової. На його рахунку було близько 80 збитих літаків противника і він загинув ще молодим.

Райнгард додав, що із захопленням спостерігає, як українські військові сантиметр за сантиметром відвойовують у ворога загарбані території. Проте як лікар він розуміє, що для успішної боротьби із росіянами окрім зброї потрібне ще і якісне медичне спорядження.

Українські військові були розчулені

Волонтер передав реанімобіль українським захисникам у Києві. Вони розчулились, що у такому поважному віці Райнгард приїхав здалеку, що зробити свій вклад у нашу перемогу над ворогом. Ще й витративши усі свої збереження.

У машині є багато необхідного для евакуації й порятунку життя поранених та й загалом для облаштування побуту захисників на передовій. Автомайстри ще оглянуть автомобіль та перефарбують, а за місяць-другий він буде вже на Бахмутському напрямку.

Тим часом 82-річний Райнгард планує волонтерити й надалі та думає, як збирати необхідні на це кошти.