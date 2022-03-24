Пенсія понад 40 тисяч людей: Кім показав збиту російську ракету і розповів про її вартість
Джерело:телеграм Віталія Кіма
Станом на 24 березня середня пенсія у Росії становить приблизно 184 долари. Віталій Кім показав збиту російську ракету й розповів, що вона коштує як понад 40 тисяч пенсій.
Глава Миколаївської обласної військової адміністрації оприлюднив у мережі фото розтрощеної російської ракети та розповів, скільки вона коштує.
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Вартість ракети окупанта – сума пенсій 40 тисяч росіян
Станом на 24 березня середня пенсія у Росії за курсом центрального банку держави-агресорки становить приблизно 184 долари. Водночас, за експертною оцінкою, вартість ракети Х-555 – приблизно 7 500 000 доларів. Це без врахування витрат на її запуск.
Кім оприлюднив знищену українськими захисниками російську ракету, вказавши, що вона коштувала стільки ж, скільки в місяць отримують 40 760 пенсіонерів.
Пропорції вартості ракети та пенсій росіян / Колаж з телеграму Віталія Кіма
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