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      Як зростатимуть пенсії у 2020 році: проєкт держбюджету

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      Пенсія 2020 Україна – як зростатимуть пенсії у 2020 – бюджет 2020
      Розмір пенсії у держбюджеті 2020 / Ілюстративне фото

      Мінімальна пенсія у 2020 році зросте з 1638 до 1769 гривень. Такі цифри закладені у проєкті державного бюджету 2020, який за основу в першому читанні схвалила Верховна Рада.

      Загалом на фінансування Пенсійного фонду у держбюджеті на 2020 рік передбачено 172,6 мільярда гривень.

      Читайте також: Рада ухвалила закон про держбюджет на 2020 рік у першому читанні

      Який розмір пенсії в Україні зараз?

      В  Україні наразі є близько 11 мільйонів пенсіонерів. Станом на 1 жовтня 2019 року розмір пенсій такий:

      • середньої – 3019 гривень і 62 копійки;
      • мінімальної – 1564 гривені.

      До слова, нещодавно Пенсійний фонд України запустив свій мобільний додаток. За його допомогою українські пенсіонери отримують можливість доступу до електронних сервісів Фонду.

      Як затверджують держбюджет України? Міністерство фінансів підготувало законопроєкт про державний бюджет на рік. Потім документ надійшов на розгляд Кабміну, який затвердив цей проєкт. Після цього документ надійшов до парламенту. Там бюджет мають розглянути у трьох читаннях. Поки що Рада схвалила документ лише в першому читанні. Після голосування в Раді, бюджет підписують спікер та президент, документ публікують в офіційній пресі уряду, і аж тоді він стає законом.

      blog_ava
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Бюджет Верховна Рада Гроші Бюджет 2020 Пенсія Пенсійний фонд України
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