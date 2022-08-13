У Пентагоні оцінили втрати росіян від вибухів у Криму: знищені не лише літаки

Міністерство оборони США підрахувало, яких втрат зазнала росія внаслідок вибухів у Криму 9 серпня. За даними розвідки Штатів, там вибухнули не тільки винищувачі.

Деталі розповів журналісту Джеку Детсчу високопоставлений чиновник Пентагону. Проте медійник не розкриває особу свого джерела в оборонному відомстві. Мовиться про вибухи на військовому аеродромі окупантів біля Новофедорівки.

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Яку техніку росіяни втратили в Криму

За даними розвідки США, російські війська втратили кілька типів літаків. Кількість не називають, однак відомо про такі втрати:

винищувачі;

винищувачі-бомбардувальники;

літаки-розвідники.

Окрім цього, за даними американської розвідки в Криму все ж підірвалися кілька складів боєприпасів.

Напередодні також свої підрахунки офіційно оприлюднили в Міноборони Британії. Там зазначили, що ліквідовані щонайменше 5 винищувальних бомбардувальників Су-24 та 3 багатоцільових винищувачі Су-30.

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