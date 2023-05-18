Пентагон переоцінив на 3 мільярди вартість зброї, яку надали Україні: чому це хороша новина

Пентагон переоцінив вартість зброї, яку надали Україні, щонайменше на 3 мільярди доларів. Сума може ще зрости, й це – гарна новина.

За даними ЗМІ, Міноборони США виявило помилку в обліку вартості зброї, яку Україна отримала з американських складів. Як наслідок, число завищили на 3 мільярди доларів.

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За даними Міноборони, Пентагон використовував для оцінки військової допомоги вартість обладнання, яким замістять зброю, передану Україні. Вона ж коштує менше з урахуванням амортизації.

У Пентагоні наголосили, що сума "переоціненої" допомоги може зрости. Наразі у Міноборони США ретельніше вивчають ситуацію.

У чому позитивний момент для України

Таке помилка означає, що Штати мають більше додаткових грошей, аніж раніше вважали. Це означає, що потреби узгоджувати ще один пакет фінансової допомоги між Білим домом та Конгресом наразі поки може не виникнути.

У Пентагоні "не проти" передання Україні F-16

Україна потребує F-16, щоб захистити своє небо. За даними Politico, у Пентагоні вже "не проти" передання Україні багатоцільових винищувачів. Водночас остаточного рішення наразі не ухвалили.

Раніше у команді Джо Байдена закликали зачекати з обговоренням щодо надання Україні F-16.