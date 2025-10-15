Які вимоги Пентагон поставив перед журналістами?

Дедлайн був о 17:00 у вівторок. Практично ніхто документу не підписав. Про це пише Остап Яриш, інформує 24 Канал.

CNN, NBC, ABC, CBS, The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, AP, Reuters і навіть консервативні FOX News, Newsmax, The Washington Examiner, The Daily Caller та інші відмовились ставити підпис. Єдине медіа, яке публічно прийняло нові умови, – прихильна до MAGA-руху телемережа One America News.

Нові правила Пентагону:

забороняють журналістам отримувати будь-яку (навіть незасекречену) інформацію від своїх джерел без офіційного погодження міністерства;

обмежують пересування будівлею лише до кількох коридорів;

вимагають постійно носити яскраво-червоні бейджі на додачу до звичайних, та багато іншого.

Це не враховуючи попередніх обмежень і фактичної відсутності брифінгів для преси (від початку року їх було лише декілька).

Керівництво Пентагону аргументує нові правила захистом інформації. Міністр Піт Гегсет наполягає, що доступ до будівлі – не право, а привілей: "Ми не дозволимо будь-кому тинятися нашими коридорами. Журналісти могли вільно пересуватись будівлею без бейджів, без ескорту, говорити з ким заманеться, збирати засекречену інформацію. Нові правила – це про здоровий глузд".

Як журналіст, який провів у Пентагоні дуже багато часу, я знаю, що це неправда:

усі репортери повинні були носити прес-бейдж на видному місці;

перед входом у кабінети високопосадовців потрібно було залишити телефон у камері схову;

доступ був відкритий лише до незасекречних просторів будівлі;

журналісти без постійної акредитації не могли ступити і кроку без супроводу.

Саму акредитацію отримати було значно складніше, ніж в інших міністерствах чи Конгресі. Окрім купи перевірок, для неї, наприклад, брали відбитки пальців та робили знімки райдужки ока.

Як реагують американські журналісти?

Рішення Пентагону викликало величезне обурення в медійної спільноти США. У спільній заяві найбільші телемережі – CNN, FOX News, NBC, ABC та CBS – назвали нову політику безпрецедентною загрозою для журналістики.

Washington Post і New York Times заявили про наступ на свободу слова і порушення першої поправки до Конституції США.

Асоціація журналістів Пентагону звинуватила посадовців у намірі відрізати американське суспільство від інформації про корупцію у міністерстві, конфлікти інтересів, сексуальне насильство у збройних силах чи добробут військових.

Занепокоєння висловлюють не лише журналісти. В ефірі FOX News американський генерал у відставці Джек Кін заявив: "Керівництво Пентагону хоче подавати журналістам інформацію з ложечки. Але це не журналістика. Журналістика – це досліджувати історію та збирати всі необхідні факти для неї".

Що буде далі?

Репортери продовжать висвітлювати тему Пентагону, але робитимуть це за межами будівлі. Це суттєво ускладнить їхню роботу, але не зупинить її. Працювати з джерелами, вочевидь, також стане складніше.

Якщо Піт Гегсет і його команда не переглянуть правил, цілком можливо, що будуть судові позови. І виглядає, що міністерство війни таки вирішило встати на стежку війни.