Наші партнери перебувають у тісному контакті із ЗСУ та намагаються швидко реагувати на усі запити. Кожна їхня допомога наближає нашу перемогу.

Сполучені Штати Америки намагаються зробити усе, щоб Україна мала усе необхідне для ефективної боротьби за свій суверенітет. Збройні сили України мають дуже надійного партнера, який докладає великих зусиль для нашої перемоги.

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Додаткові системи Himars для України

Американські чиновники розглядають можливість надання Україні додаткових реактивних систем залпового вогню Himars. Зокрема, 4 установки можуть надати вже в рамках наступної допомоги.

Оскільки на Сході триває протистояння артилерії, а в Росії дуже велика перевага у цьому компоненті, США хочуть підсилити ЗСУ, щоб вирівняти ситуацію на полі бою.

Як повідомили два представники Міністерства оборони США, Пентагон схильний надати Україні ще 4 РСЗВ Himars вже в рамках наступного траншу. Вже 3 установки США відправили, 3 одиниці подібної зброї надає Велика Британія, ще 3 M270 ЗСУ має надати Німеччина.

Втім, рішення про надання України ще 4 Himars не остаточне, його обговорюють із союзниками та партнерами. Кінцеве рішення буде опиратися на найбільш нагальні потреби ЗСУ.

Також у США на не надто поспішають надавати Україні зброю великої дальності ураження. Вони бояться, що ЗСУ обстріляють об'єкти в Росії, та запевняють, що навіть та зброя, яку надають партнери, може змінити ситуацію на полі бою.

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США надали Україні гелікоптери Мі-17. Спершу вони призначалися для використання в Афганістані.

Влучність наших героїв не просто вражає – вона шокує. Лише впродовж трьох 7 завдяки 7 точним ударам нашим захисникам та захисницям вдалося знищити 7 ворожих складів з боєприпасами на Донбасі. Окупанти, щоб заглушити чутки про фантастичну влучність ЗСУ зі зброї НАТО почали обстрілювати житлові квартали Донецька та звинувачувати у цьому ЗСУ.

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