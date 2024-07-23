Китай для США – єдиний стратегічний конкурент: у Пентагоні назвали, хто тоді Росія

У Сполучених Штатах вважають Китай "єдиним стратегічним конкурентом". Водночас Росія становить серйозну загрозу безпеці та стабільності на регіональному рівні.

Про це на брифінгу заявила заступниця глави Пентагону Кетлін Гікс. Вона каже, що Арктична стратегія Міноборони США на 2024 рік передбачає вжиття термінових заходів, аби Арктика не стала "стратегічною сліпою плямою", оскільки танення льодів робить регіон більш доступним в економічному та військовому плані.

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У Пентагоні стурбовані "зближенням" між Китаєм та Росією

За словами американської посадовиці, у Сполучених Штатах аж надто стурбовані "зростаючим зближенням" між Пекіном та Москвою, які є головними суперниками Вашингтона у питанні національної безпеки.

Як пояснила Гікс, поки Китай є "єдиним стратегічним конкурентом", у якого є бажання та можливість змінити міжнародний порядок, Росія є і продовжує "становити гостру загрозу безпеці та стабільності в регіоні".

Китай, хоч і не є арктичною країною, проте намагається отримати вплив, доступ і відігравати більш значну роль в "управлінні".

Китайська влада експлуатує в регіоні три криголами для проведення подвійних військово-цивільних досліджень і випробовує безпілотні підводні апарати та літаки з полярними можливостями.

Водночас Росія, як наголосили в американському оборонному відомстві, продовжує інвестувати в нову військову інфраструктуру і відновлювати об'єкти радянської епохи в Арктиці. Ба більше, на Кольському півострові базується Північний флот, а також підводні човни з балістичними ракетами.

До слова, у Китаї запевнили, що співпраця з Росією не спрямована проти "третьої сторони". Тож країна нібито "рішуче проти" будь-яких односторонніх санкцій і вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх законних прав та інтересів.

Раніше зазначалося, що ймовірно, Росія ділиться з Китаєм інформацією про те, як перемогти американську зброю, яку використовують на фронті в Україні. Тож двопартійний комітет Конгресу США закликав Білий дім оголосити деталі щодо цього питання.