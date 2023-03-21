Аби швидше прийшли: Пентагон підтвердив, що може передати старішу версію Abrams

Пентагон підтвердив, що відправить Україні старішу версію Abrams. Оскільки це буде швидше.

Речник міністерства оборони США Патрік Райдер у вівторок підтвердив, що Україна отримає старішу модифікацію американських танків Abrams. Це дозволить пришвидшити їхнє опанування українськими військовими й передання.

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Пентагон підтвердив, що відправить Україні старішу версію Abrams

Після подальших досліджень і аналізу того, як найкраще це зробити, міністерство оборони в тісній координації з Україною ухвалило рішення надати варіант M1-A1 танка Abrams, що дозволить нам значно пришвидшити терміни доставки та надати цю важливу можливість для України до осені цього року,

– сказав Райдер на пресконференції.

Він додав, що США також нададуть Україні "передові системи броні та озброєння", які "дуже подібні за можливостями" до M1-A2, включно з важким кулеметом 50-го калібру та 120-міліметровою гарматою.

Як можна пришвидшити отримання танків

Associated Press пише, що пришвидшити отримання танків можна лише одним способом – відправити в Україну старішу модель. Таким чином Пентагон зможе значно скоротити строк доставки. Таку інформацію виданню повідомили на анонімній основі офіційні особи, оскільки план ще не оприлюднили.

За попередніми розрахунками, США знадобилося б близько одного чи двох років, аби виготовити й відправити в Україну 31 новий танк M1A2 Abrams. Натомість у Пентагоні вважають, що можна відправити старішу версію – M1A1.

Ці танки вже відремонтовані й стоять на складах армії. Їх доставка у зону бойових дій займе близько 8 – 10 місяців. До того ж ці танки простіші в управлінні, тож ЗСУ зможуть швидше їх опанувати.

Раніше речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в ефірі телеканалу MSNBC повідомляв, що у США знайшли можливість прискорити постачання озброєння. Для цього необхідно внести деякі зміни в процес постачання. Він також додав, що над цим вже працюють.