Пентагон знищив останню ракету М55 із хімічною зброєю

Програма Міністерства оборони з хімічної демілітаризації США досягла важливої ​​історичної миті. У штатах знищили останню ракету M55.

Ракета M55 містить отруйний агент X або нервово-паралітичний агент VX. Останній такий екземпляр знищили на експериментальному заводі Blue Grass у Річмондіт 19 квітня 2022 року.

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Таким чином у США знищили весь запас нервово-паралітичної речовини VX. Країна дотримується договору та міжнародних зобов'язань за Конвенцією про хімічну зброю. Решту запасів хімічної зброї планують знищити до 2023 року.

Знищення ракет VX M55 розпочалися 9 липня 2021 року. Під наглядом навчених операторів та міжнародних інспекторів було розібрано та знешкоджено майже 18 000 таких ракет.

Коли була підписана КХЗ, всі були згодні з тим, що хімічна зброя є одним із найнелюдяніших видів зброї масового знищення і що її використання та виробництво мають бути припинені,

– наголосила помічниця міністра оборони з ядерних, хімічних та протиракетних питань Дебора Дж. Розенблюм

При цьому вона додала, що такі країни, як Сирія та Росія, не виконали зобов'язання Конвенції про хімічну зброю. Користуючись можливістю, Розенблюм виступила за дотримання норм, які забороняють володіння хімічною зброєю та її використання.

Компанія США з ліквідації своїх запасів хімічної зброї дещо затрималась, оскільки необхідно було вигадати, як її знешкодити без загрози для довкілля та здоров'я населення.

Росія та хімічна зброя

У вересні 2017 року Росія повідомила, що завершила знищення свого запасу хімічної зброї. Однак, як свідчить використання Росією отруйної речовини "Новачок" при вбивстві Сергія та Юлії Скрипалів у 2018 році та під час замаху на Олексія Навального у серпні 2020 року, у країні явно залишилася хімічна зброя.

Чи використовували росіяни хімічну зброю в Україні:

Відомо, що у 2022 році росіяни використовували проти захисників Маріуполя та мирних жителів "Азовсталі" сльозогінний газ, який скинули з БПЛА. Навіть в ОБСЄ визнали, що схоже на те, що у його складі були хімічні речовини.

А після перебування російських військових на Сумщині у селі Білка виявили залишки хімічної зброї, зокрема зарин.

19 травня радник глави ОП Олексій Арестович повідомив, що в українських військовослужбовців на Харківщині фіксують симптоми хімічного отруєння. Але наразі інформацію ще перевіряють.

Експерти на міжнародні партнери побоюються, що росіяни можуть використати в Україні хімічну зброю масового ураження.

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