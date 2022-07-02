У Пентагоні не вірять у "крок доброї волі" росіян щодо Зміїного

У Міноборони США також не вірять, що росіяни втекли зі Зміїного задля "жесту доброї волі". Насправді до такого "жесту" їх примусили "Гарпуни".

Представник Пентагону зазначив, що українці успішно чинили тиск на окупантів. Зокрема, за допомогою "Гарпунів".

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ЗСУ ускладнили росіянам операції на Зміїному. Окупанти стали вразливими від українських ударів, тому Росія покинула острів.

Відтак Україні стало набагато легше захищати Одесу. Чиновник вважає, що завдяки цьому в майбутньому буде простіше відкрити шляхи для судноплавства.

Успіхи у використанні західної зброї

Він додав, що Україна тільки почала використовувати системи HIMARS, вони можуть вражати цілі на відстані до 64 кілометрів. Оскільки ЗСУ успішно застосовують західну зброю, російський потенціал слабне.

Крім того, чиновник наголосив, що Росія свідомо обстріляла торговельний центр у Кременчуці, спростувавши виправдання Путіна.

Звільнення Зміїного: що відомо

30 червня стало відомо про ракетні та артилерійські удари ЗСУ по ворогу острові Зміїний. З'явилась інформація, що росіяни зазнали значних втрат та почали втікати.

Згодом це підтвердив головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний. Він оприлюднив відео, на якому було видно атаку по росіянах на острові.

1 липня українські військові зачищали острів, ворога там вже немає. Знищили "Град", "Панцир-С1", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, автоцистерну та район укриття іншої техніки.

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