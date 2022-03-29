У Пентагоні Росію вважають "гострою загрозою" для США

В американському Міноборони вважають Росію "гострою загрозою" для національної безпеки США. Про це йдеться у секретній стратегії національної оборони Пентагону.

Цей документ передали до Конгресу. Стратегію підготували з огляду на ядерну політику й протиракетну оборону.

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Пентагон визначив Росію "загрозою" для США

У документі детально описують "багатогранну" загрозу зі сторони Китаю, а також "гостру загрозу" з Росії.

Росія створює гострі загрози, про що свідчить її жорстоке та неспровоковане вторгнення в Україну,

– йдеться в стратегії.

США заявляють, що будуть співпрацювати з союзниками та партнерами по НАТО для посилення надійного стримування агресії Росії.

Крім того, пріоритетом Міноборони вважає захист батьківщини, а Китай описує як "найбільш значного стратегічного конкурента". Іншими основними напрямками для Пентагону є стримування стратегічних атак, агресії, готовність до успіху у конфліктах, коли це необхідно, і створення стійких об'єднувальних сил.

Також у стратегії йдеться про протидію агресії КНДР, Ірану й низці екстремістських організацій.

Нагадаємо, напередодні у Пентагоні підтвердили, що Україна зупинила просування російських військ на низці напрямків. Жодних змін воєнної ситуації не зафіксовано у напрямках таких міст: Маріуполь, Чернігів, Харків, Миколаїв, Київ.

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