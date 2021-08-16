У Пентагоні розглядають можливість розмістити понад 20 тисяч афганців – Голос Америки

У Пентагоні підтвердили, що розглядають можливість розмістити понад 20 тисяч афганців. Мовиться про осіб, які працювали з американськими військовими в Афганістані та їхні родини.

Їх планують розмітити на кількох базах у США, поки вони чекатимуть розгляду візових заявок. Наразі США прийняли вже понад тисячу афганців за програмою спеціальних еміграційних віз.

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Загострення в Афганістані

Увага усього світу прикута до Афганістану, де бійці "Талібану" повністю захопили контроль над країною. Президент Ашраф Гані Ахмадзай залишив країну.

Водночас держави Заходу, зокрема США та Велика Британія, намагаються евакуювати своїх громадян.

Паніка в аеропорту Кабула

Втекти та врятуватися прагнуть і тисячі афганців, які бояться розправи "Талібану". Однак справжня паніка й хаос розгорнулися у Міжнародному аеропорту Кабула. У спробі залишити країну тисячі людей подалися на злітно-посадкову смугу й навіть чіплялися на літак.

У штовханині загинуло 5 людей. Евакуацією американців на місці наразі опікуються 2,5 тисячі військових.

Вже 90 українців афганського походження та членів їхніх родин хочуть покинути Афганістан. Наразі дипломати опрацьовують шляхи безпечної евакуації населення.

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