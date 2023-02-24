У Пентагоні розповіли, за якої умови зміниться динаміка на полі бою в Україні
Джерело:CNN
У Сполучених Штатах Америки переконані, що надання Україні зброї та підготовка військових змінить динаміку на полі бою.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Крім того, за його словами, в Україну поставляється додаткова артилерія.
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Ми навчаємо та споряджаємо кілька механізованих піхотних бригад – це достатньо серйозні спроможності,
– сказав Остін.
Міністр переконаний, що ЗСУ матимуть можливість прорвати російську оборону та маневрувати, і це створить іншу динаміку.
США залишатимуться з Україною
Ллойд вкотре підтвердив послідовну позицію адміністрації Байдена, що США залишатимуться з Україною стільки, скільки буде потрібно.
Допоки Україна продовжує проводити операції та докладати зусиль, щоби повернути свою суверенну територію, ми будемо з ними,
– зауважив він.
Актуально про військову допомогу від США
- Україна може отримати черговий пакет військової допомоги від США. Його загальна сума складає 2 мільярди доларів. ЗМІ повідомили, що оголосити про нього планують у роковини повномасштабного вторгнення.
- Лиш кілька днів тому США оголосили про додатковий пакет допомоги на суму 450 мільйонів доларів. До нього також увійшли боєприпаси ПТРК і гаубиці, а також протитанкові ракети Javelin і радари повітряного спостереження.