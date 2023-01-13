Призначення Герасимова головою генштабу Росії: у Пентагоні проаналізували, що це може означати

Росія призначила "керівником війни" проти України Валерія Герасимова. У Пентагоні вважають, що ці зміни, скоріше за все, показують "системні виклики" для Росії.

Призначення начальника російського Генштабу Валерія Герасимова командувачем "спецоперації" лиш демонструє системні проблеми, з якими стикнулася Росія від 24 лютого Про це сказав прессекретар Пентагону Пет Райдер під час брифінгу 12 січня.

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Пентагон нагадав проблеми російських сил

Він зауважив, що чергова зміна "командувача війни" лиш вкотре свідчить про проблеми, які є у російській армії. Про них говорили вже неодноразово: це проблеми з логістикою, командуванням і управлінням, із забезпеченням і моральним духом військових. Звичайно, причиною цих кадрових змін є і невдачі в досягненні стратегічних цілей, які Кремль поставив перед собою

Райдер сказав, що Пентагон "продовжить відстежувати" такі кадрові перестановки з Росії.

Я думаю, що світ хотів би, щоб Росія зосередилася на виведенні військ з України та порятунку безневинних життів, а не витрачала час на численні кадрові перестановки, і російські солдати та їхні сім'ї, ймовірно, теж хотіли б цього,

– зауважив Райдер.

Як Україна та світ реагує на призначення Герасимова