У Пентагоні відреагували на ймовірні випробування гіперзвукової зброї Китаєм

У Пентагоні відреагували на випробування гіперзвукової зброї Китаєм. У Міноборони США вважають це "дуже тривожною" подією.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вперше прокоментував дії Китаю. Про це він розповів у інтерв'ю.

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У Пентагоні відреагували на випробування зброї Китаєм

Міллі заявив, що випробування гіперзвукової зброї є "важливою подією", що є лише одним з елементів військового потенціалу Китаю.

І це дуже тривожно. Китайські військові можливості набагато більші, ніж це одиночне випробування. Вони швидко розширюються в космосі, у кіберпросторі, а також у традиційних зонах — на суходолі, на морі та в повітрі,

– заявив генерал США.

Він також розповів, що Китай займає "дуже важливе місце на нашому горизонті".

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