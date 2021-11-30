У Пентагоні заявили про збільшення чисельності військ Росії біля кордону з Україною
Джерело:Укрінформ
У Пентагоні заявили, що продовжують спостерігати пересування російських військ поблизу українського кордону. Конкретних цифр США наразі не називають, однак констатують, що кількість військових збільшилася.
Речник Міністерства оборони США Джон Кірбі закликав Росію бути "прозорішою" щодо дій та намірів своїх сил. Окрім того, він наголосив, що Штати та їхні союзники серйозно ставитимуться до будь-яких кроків, спрямованих на ескалацію.
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За словами Кірбі, США продовжують з великим занепокоєнням спостерігати за пересуванням військ країни-агресорки поблизу українського кордону.
Я можу сказати, що ми надалі спостерігаємо пересування, ми продовжуємо бачити збільшення їхніх сил,
– наголосив речник Пентагону.
Кірбі також зауважив, що російські сили біля кордону України мають комбіновану структуру – зосереджують підрозділи різних родів військ.
"Росія зазнає величезних втрат"
- Пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдхузен заявила, що станом на 2021 рік українські війська є набагато сильнішими, аніж це було у 2014 році.
- Якщо Росія здійснить повномасштабну атаку, то зазнає величезних втрат.
- За словами Фельдхузен, Росія хоче, аби українці думали про неї й витрачали свої сили та енергію.
- Пані посол зауважила, що наразі не може сказати, чи планує Росія повномасштабний напад.
- Тим часом Україна та її партнери думають, як уникнути нового нападу з боку Росії.