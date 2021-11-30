У Пентагоні заявили про збільшення чисельності військ Росії біля кордону з Україною

У Пентагоні заявили, що продовжують спостерігати пересування російських військ поблизу українського кордону. Конкретних цифр США наразі не називають, однак констатують, що кількість військових збільшилася.

Речник Міністерства оборони США Джон Кірбі закликав Росію бути "прозорішою" щодо дій та намірів своїх сил. Окрім того, він наголосив, що Штати та їхні союзники серйозно ставитимуться до будь-яких кроків, спрямованих на ескалацію.

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За словами Кірбі, США продовжують з великим занепокоєнням спостерігати за пересуванням військ країни-агресорки поблизу українського кордону.

Я можу сказати, що ми надалі спостерігаємо пересування, ми продовжуємо бачити збільшення їхніх сил,

– наголосив речник Пентагону.

Кірбі також зауважив, що російські сили біля кордону України мають комбіновану структуру – зосереджують підрозділи різних родів військ.

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