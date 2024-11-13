У Пензенській області під удар БпЛА потрапило нафтосховище

Пензенську область Росії вночі проти 13 листопада атакували дрони. Вони могли пошкодити нафтосховище.

Губернатор регіону запевняв, що нібито пошкоджень та поранених людей немає. Проте пошкодження таки є, пише 24 Канал, посилаючись на розповідь місцевих ASTRA.

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У росіян дрони влучили по нафтосховищу

Місцеві росіяни розповіли виданню, що дрони атакували нафтосховище "Комбінат Утьос Росрезерва" у селищі Монтажний. За даними місцевих та згідно з опублікованими кадрами, один резервуар зазнав пошкоджень.

Видання геолокувало відео та підтвердило, що його зняли з комбінату,

– стверджують журналісти.

Ба більше, згідно з відкритими даними, нафтогазова компанія "Комбінат Утьос Росрезерва" розміщена у Пензі, а саме – у селищі Монтажному на вулиці Ушакова, 18.

Дрони пошкодили резервуар нафтосховища: дивіться відео

З відкритих даних відомо, що комбінат складає та зберігає продукти нафти та продукти її перероблювання.

Наслідки атаки дронами: дивіться відео

Вранці 13 листопада губернатор регіону заявив, що вперше з початку війни дрони атакували регіон. Вони впали нібито в лісовому масиві селища Монтажне.