Перед блокпостом у Василівці окупанти тримають тисячі автівок: всередині жінки і діти

В тимчасово окупованій Василівці Запорізької області гігантські черги перед російським блокпостом. Людей не пропускають на підконтрольну Україні територію.

Відомо, що там перебуває близько 1 тисячі автомобілів. Російські окупанти просто їх не пропускають. В багатьох машинах перебувають жінки та діти.

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Збройним Силам України за минулу добу, 18 травня, вдалося знешкодити значну кількість окупантів та їхньої техніки. Загалом вони ліквідували 20 росіянин, ще 41 – поранили. Серед техніки в загарбників такі втрати: 3 одиниці бойових броньованих машин, 2 автомобілі та 1 безпілотник.

Мер Енергодара Дмитро Орлов розповів про ситуацію в місті. Російські окупанти не мають практично ніяких здобутків в місті: Запорізька АЕС досі працює в українському сегменті енергетики, працівники отримують гроші в гривнях. Відповідно у місті теж "ходить" гривня. За час окупації загарбники спромоглися на кілька "значних здобутків":

Відправили до Криму огірки з редискою.

Перефарбували пам’ятники та стелу.

Побілили "парєбрікі".

Масово закрили аптеки. Це спеціально зробили для "бариг": вони продають ліки за ціною, яка в 3-4 рази дорожча від стандартної.

Місто частково повернулося в 90-ті: торгівля йде з багажників автомобілів та землі.

Окупанти "віджали" багато автомобілів та місцеві бізнеси.

Найгірше, що російські загарбники залякують місцевих жителів та інколи викрадають. Зараз відомо про близько 50 людей, яких вони утримують у підвалах.

У Мелітополі на днях українські партизани підірвали колію перед російським бронепотягом, який курсував та охороняв шляхи залізничні шляхи з Криму в Мелітополь. Сам поїзд не вдалося підірвати, однак була знищена колія. Також, за деякими даними, там стався стрілецький бій і українським партизанам вдалося знищити двох високопоставлених російських офіцерів.

"Це показує ще одну дуже важливу річ. Партизанський рух діє на повну там, де вважається, що його не може бути. Так от він є і доволі успішний", – розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

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