Перед будівлею Ради Європи не лише зняли прапор Росії, а й викопали флагшток
18 березня 2022 , 22:57Читать новость на русском
Джерело:телеграм "УП"
Після вигнання Росії з Ради Європи там зняли прапор країни-агресора. Окрім того, навіть викопали флагшток, на якому висів прапор.
Відповідна інформація з'явилась 18 березня. Тобто на 23 день війни, яку Росія почала проти України.
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У Раді Європи навіть викопали флагшток, де був прапор Росії
Перед будівлею Ради Європи не тільки зняли прапор Росії, але й викопали флагшток. Щоб точно не повернулись,
– мовиться у повідомленні.
Рада Європи зняла прапор Росії / Фото "УП"
Такі дії здійснили тому, що 16 березня Комітет міністрів Ради Європи остаточно схвалив рішення про виключення Росії зі складу організації. Адже країна-агресор порушує кожен пункт статуту Ради Європи.
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