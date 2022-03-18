Перед будівлею Ради Європи не лише зняли прапор Росії, а й викопали флагшток

Після вигнання Росії з Ради Європи там зняли прапор країни-агресора. Окрім того, навіть викопали флагшток, на якому висів прапор.

Відповідна інформація з'явилась 18 березня. Тобто на 23 день війни, яку Росія почала проти України.

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У Раді Європи навіть викопали флагшток, де був прапор Росії

Перед будівлею Ради Європи не тільки зняли прапор Росії, але й викопали флагшток. Щоб точно не повернулись,

– мовиться у повідомленні.



Рада Європи зняла прапор Росії / Фото "УП"

Такі дії здійснили тому, що 16 березня Комітет міністрів Ради Європи остаточно схвалив рішення про виключення Росії зі складу організації. Адже країна-агресор порушує кожен пункт статуту Ради Європи.

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