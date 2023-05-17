Путін стикається з роз'єднаністю військ перед майбутнім контрнаступом ЗСУ, – NYT

Над Кремлем вибухають дрони, а російські гелікоптери масово падають. І це ще навіть не розпочався довгоочікуваний контрнаступ Збройних Сил України.

Таким чином, Владімір Путін стикається з роз’єднаністю військ на тлі майбутнього контрнаступу ЗСУ. У "другої армії світу" є нестача ресурсів та дезорганізована оборона.

Важливо У росіян серйозні проблеми, – президент Чехії Павел вірить, що контрнаступ ЗСУ матиме успіх

Путін стикається з роз'єднаністю військ

Видання The New York Times пише, що проблеми армії Путіна загрожують зірвати те, що лише кілька тижнів тому здавалося рідкісним військовим успіхом у руках Росії – перемога у тривалій битві за Бахмут.

Російські війська, продовжуючи запеклі бої у межах міста, відступили з позицій на околицях Бахмута і втратили там двох полковників. Євген Пригожин критикував російську армію, звинувачуючи її керівництво в недостатньому забезпеченні його бійців, а солдатів у тому, що вони залишили свої позиції на флангах Вагнера.

Публічна ворожнеча між Пригожиним і міністерством оборони Росії знову розпалила сумніви щодо здатності Москви досягти успіху на полі бою, де координація між розрізненими підрозділами має критичне значення.

Один зі способів утримання Путіна при владі полягає в тому, що йому подобається мати кілька фракцій і йому подобається, щоб фракції конкурували одна з одною. Це може мати сенс у політиці, але це дуже, дуже шкідливо під час військової операції,

– зазначив старший науковий співробітник Інституту дослідження зовнішньої політики Роб Лі.

Витрати Росії на оборону зросли на 282% у перші два місяці 2023 року

Нагадаємо, що західні аналітики зазначають, що витрати ворожої держави на оборону зросли на 282%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Власне, виділив Путін на свою армію 26 мільярдів у січні та лютому 2023 року.

Так, Росія витратила 2 трильйони рублів – 26 мільярдів доларів – на "другу армія світу" у перші місяці цього року. Експерти переконані, що ці кошти пішли на війну проти України, зростання військового виробництва та мали на меті допомогти пом'якшити вплив санкцій від Заходу.