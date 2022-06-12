Перед Міноборони Росії вивісили прапор "сьогодні не мій день"

У Росії сьогодні намагаються відзначати день країни-агресора. Але "привітання" для них линуть геть не втішні.

Російські ЗМІ повідомили, що навіть у самій Росії привітання зовсім незвичні. Перед міністерством оборони в цей день вивісили антивоєнний банер, повідомляє 24 канал.

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"Сьогодні не мій день"

На триколорі перед міністерством оборони в Москві є напис "Сьогодні не мій день".

Крім того, анонімні московські художники розповсюдили заяву, в якій наголосили, що акція приурочена саме до "дня Росії".

Його ще чомусь вважають так званим "днем незалежності Росії". Відзначають сьогодні, 12 червня, коли прийняли Декларацію про державний суверенітет у 1990 році.

Що пишуть у заяві

У заяві мовиться, що переможні зведення державних телеканалів у Росії, інфографіки опитувань з поправкою на "воєнний час" та результати референдумів під дулом автомата неминуче створюють лише поспіхом скроєну триколорову ілюзію нового російського світу. Нібито кожен росіянин у ньому провідник.

"Це хибна оптика. Нині просто не наш день. Наш день незалежності, який ми, безумовно, досить скоро відзначимо – стане днем ​​незалежності від імперських амбіцій", – пишуть митці.

Як Росія "святкує"

Цьогоріч лунає багато привітань для росіян. Переважно їм бажають, щоб то був останній день Росії, який вони відзначають. Цікаво потролив Росію міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевичс. Він щиро побажав Росії поразки у війні, яку країна-агресорка розгорнула проти України. Також Ринкевичс закликав Росію відмовитися від імперських амбіцій.

Натомість для України цей день викликає тривогу. Адже ми добре знаємо, що росіяни можуть його цинічно"святкувати" запусками ракет по нас. Ще важче тим українцям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, мер Енергодара Дмитро Орлов попереджав, що спецслужби Росії готують провокації на Запоріжжі на "день Росії". Він закликав людей упродовж неділі 12 червня не відвідувати у місті масові заходи, що планують проводити російські окупанти.

Загалом на захоплених територіях українців готували до "дня Росії", а також планували знімати пропагандистські сюжети. Вони планували в них показати життя містян. Нічого нового не придумали, все у дусі російської пропаганди. Мовляв, усі вони "щасливі", адже до них нарешті прийшов "русскій мір".

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