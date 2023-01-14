Казки про біолабораторії вже не діють: Кремль вигадує щось серйозніше
Джерело:Костянтин Машовець
Цілком ймовірно, що перед другою хвилею масової мобілізації, Кремль запустить серію провокацій на території Росії та Білорусі.
Росіяни перестають вірити у біолабораторії
Це буде щось на кшталт "атака укротерористів-нацистів проти мирного населення".
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"Популярність" будь-яких мобілізаційних заходів, як у Росії, так і в лукашенківському заповіднику, останнім часом стрімко падає, особливо після Макіївки.
Потрібен вагомий стимул та аргумент. Гальванізація війни лише де*ільними закликами солов'їного посліду по телевізору стає все менш ефективною.
У кривавих "укронацистів" з американських біолабораторій просто перестають вірити.
До речі, для продовження ударів крилатими ракетами та дронами по цивільній інфраструктурі України, це також дуже непоганий "аргумент".
Тому, думаю, приблизно 15 – 16 січня буде перший "контрольний" строк.
Актуально Росіяни істерично атакують Соледар, щоб мобілізація була не така похмура
Останні новини про мобілізацію у Росії
- За даними української розвідки, нова хвиля мобілізації у Росії може розпочатися 15 січня. Загалом держава-агресорка планує призвати 500 тисяч осіб.
- Військовий оглядач Денис Попович вважає, що така кількість "мобіків" створить для російського командування багато проблем. Адже всіх новобранців потрібно буде забезпечити зброєю, а також десь розмістити.
- За даними української розвідки, з 9 січня у Росії обмежили виїзд з країни для військовозобов'язаних.