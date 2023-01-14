Казки про біолабораторії вже не діють: Кремль вигадує щось серйозніше

Цілком ймовірно, що перед другою хвилею масової мобілізації, Кремль запустить серію провокацій на території Росії та Білорусі.

Росіяни перестають вірити у біолабораторії

Це буде щось на кшталт "атака укротерористів-нацистів проти мирного населення".

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"Популярність" будь-яких мобілізаційних заходів, як у Росії, так і в лукашенківському заповіднику, останнім часом стрімко падає, особливо після Макіївки.

Потрібен вагомий стимул та аргумент. Гальванізація війни лише де*ільними закликами солов'їного посліду по телевізору стає все менш ефективною.

У кривавих "укронацистів" з американських біолабораторій просто перестають вірити.

До речі, для продовження ударів крилатими ракетами та дронами по цивільній інфраструктурі України, це також дуже непоганий "аргумент".

Тому, думаю, приблизно 15 – 16 січня буде перший "контрольний" строк.

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